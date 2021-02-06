BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
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BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS

06.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:25
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS

İSTANBUL Boğazı'nın Marmara denizi girişinde yoğun sis etkili oldu.

İSTANBUL Boğazı'nın Marmara denizi girişinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis öğle saatlerine doğru 15 Temmuz Şehitler köprüsüne kadar ulaştı. Yoğun sis nedeniyle Boğaz girişinde görüş mesafes düştü. Sis nedeniyle boğazdan yapılan transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar olduğu belirtildi. 

Yoğun sis öğle saatlerinden sonra rüzgarında etkisiyle dağılarak büyük ölçüde etkisini kaybetti. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. 

BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS
BOĞAZ'IN MARMARA GİRİŞİNDE YOĞUN SİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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