Boğaz İlk Kez Kızıla Bürünmedi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kurban Bayramı'nda gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "İlçe belediyelerimizle ortaklaşa çalışarak kaçak kurban kesimine izin vermedik. İstanbul Boğazı ilk kez kurban kanlarıyla kızıl renge bürünmedi" dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal Kurban Bayramı'nda görev yapan belediye çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mevlut Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bayram çalışmalarını değerlendirdi. İBB olarak Kurban Bayramı için her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Uysal, "Özellikle kurban kesimi ile ilgili bu sene ciddi tedbirler aldık. Her ilçe belediyemizin bulunduğu bölgede ilçe belediyelerimizle ortaklaşa izinsiz kurban kesimine izin vermedik. Bunu zaman zaman vatandaşlarımız 'zorlama' gibi değerlendirmiş olsa da aslında onların işini kolaylaştırma adına tedbir aldık. İBB olarak 9 ayrı yerde kurban kesim ve satış alanımız var. Bunlar yeterli değil tabii ki. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da İBB olarak kurban kesim ve satış alanları oluşturup vatandaşların rahat rahat kurban almasını ve kesmesini, kurban satan esnaflarımızın hijyenik alanlarda kurbanları satacak alanlar oluşturması yönünde çalışmalara başlıyoruz" diye konuştu. İstanbul Boğazı'nın ilk kez kurban kanlarıyla kızıl renge bürünmediğini vurgulayan Uysal, "İlk defa basınımız boğazda kan olmadığına şahit oldu. İki konuda tedbir aldık. Bir kaçak kesimler konusunda ciddi tedbir aldık. Kaçak kesimler olmayınca özellikle boğaza gelen derelerden orada kan akıntısı olmadı. İkincisi biz o boğaza gelen toplanan alanlarda İSKİ'miz orada arıtma sistemi kurarak kurban kanının boğaz sularına karışmasını önlemiş oldu. Önümüzdeki yıllarda hiçbir şekilde inşallah bu konular problem olmayacak. Artık kaçak bölgede kurban kesimi diye bir şey olmayacak diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza bir mezbahane standartlarında kurban kesim alanı oluşturduğumuzu takdirde, vatandaş başka yerde niye bu sıkıntılara katlansın. İnşallah önümüzdeki dönemde Anadolu ve Avrupa yakasına büyük kurban satış ve kesim alanları oluşturacağız. Oralarda seyyar mezbahaneler kuracağız. En nihayetinde kurban bir ibadet ama görüyoruz ki geçmişte bazı kurban kesimlerine şahit olduk ki ibadet mi işliyor günah mı işliyor herkes tereddüt içinde. İnşallah o görüntüler olmayacak, vatandaşımız kurban ibadetini rahat rahat yapabilecek" şeklinde konuştu. İBB'nin bu yıl kurbanla ilgili bir yazılım geliştirdiğinin altını çizen Uysal, telefonlara yüklenen bu yazılım sayesinden kesim yapılacak hayvanın kulaklarındaki küpelerden kimliğinin takip edilebildiğine dikkat çekti. Yaklaşık 8 bin 500 personelin bayram nöbetinde olduğunu kaydeden Uysal, "Kurban Bayramı'nda İETT olarak hem kurban kesim yerlerine, hem de mezarlıklara ek seferler konularak orada ciddi bir çaba harcadık. Bayramda özellikle hastanelerde ziyaretçi bekleyen, huzur evlerinde ziyaretçi bekleyen yaşlılarımıza büyükşehir ekiplerimizi ziyaret ettiler" ifadelerini kullandı.

9 günlük tatil nedeniyle İstanbul'da kalan vatandaşların da adeta trafik bayramı yaşadığını söyleyen Uysal, tatil dönüşlerinde trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

(Murat Delice/İHA)