'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)

12.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:14

İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu.

Görüntü dökümü: ----------------------Kız kulesi

-15 Temmzu Şehitler Köprüsü

Kaynak: DHA

- İstanbul