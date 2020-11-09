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BOĞAZ HAVASI

09.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:09
BOĞAZ HAVASI

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Bebek trafiğinde görüntülendi. Boğaz havası alan çifti gören çiçek satan seyyar satıcılar, aracı gülle doldurdu

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu

olan eşi Fahriye Evcen'le Bebek trafiğinde görüntülendi. Boğaz havası alan

çift, dondurma yedi. Trafikte çiçek satan seyyar satıcılar, ikiliyi fark edince

çiçekler verdi. Oyuncu, seyyar satıcıların bu jestine bahşişle karşılık vermeyi

ihmal etmedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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