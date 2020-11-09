BOĞAZ HAVASI
09.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:09
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Bebek trafiğinde görüntülendi. Boğaz havası alan çifti gören çiçek satan seyyar satıcılar, aracı gülle doldurdu
Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu
olan eşi Fahriye Evcen'le Bebek trafiğinde görüntülendi. Boğaz havası alan
çift, dondurma yedi. Trafikte çiçek satan seyyar satıcılar, ikiliyi fark edince
çiçekler verdi. Oyuncu, seyyar satıcıların bu jestine bahşişle karşılık vermeyi
ihmal etmedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin