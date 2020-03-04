Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti
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Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti

İSTANBUL Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti.

04.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:31
Boğaz'dan bir Rus savaş gemisi daha geçti

İSTANBUL Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 158 borda numaralı savaş gemisi olan 'Caesar  Kunikov' adlı gemi saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine deniz polisi ve 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

Geminin ön bölümünde bir Rus askerinin yine sipere yattığı görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttu. Geminin orta bölümünde bazı askerlerin sürekli kıyıyı izlerken bir asker dürbün ile etrafı  gözledi.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Bu Rus savaş gemisi ile birlikte 6 gün içerisinde 5. gemi de Suriye'ye gitmek için boğazı geçmiş oldu.


Kaynak: DHA

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