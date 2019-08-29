Boğaz'dan bir "dev" geçiyor

29.08.2019 15:46

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.

Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. K-5, K-7, K-11, K-12 isimli römorkörler, Nene Hatun, KIYEM 4 botu ve 5 kılavuz kaptan dev platforma Boğaz trafiğinde eşlik etti.

Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği 58 metreye düşürüldü.

Dev platformun geçişi saat 15.00'e kadar sürdü. Platformun geçişinin ardından kapatılan gemi trafiği normale döndü.

Kaynak: AA