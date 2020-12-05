Boğaz'da teknelere denetim
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Boğaz'da teknelere denetim

05.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:22
Boğaz'da teknelere denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde de denetim yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde de denetim yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda tekneler tek tek kontrol edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda denetim yapıldı. Çatladıkapı'dan hareket eden ekipler, boğazdaki tekneleri tek tek kontrol etti. Yapılan denetimlerde kısıtlamadan muaf olan ticari balıkçı teknelerinin ruhsatları kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.

 


Boğaz'da teknelere denetim
Boğaz'da teknelere denetim
Boğaz'da teknelere denetim
Boğaz'da teknelere denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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