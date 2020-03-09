Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı Turist sayısının normal olduğu Mart ve Nisan ayları boğazda düğün için hem uygun tarih bulmak, hem de hava şartları bakımından ideal oluyor Mayıs'dan Ekim ayı sonuna kadar tekneler Cumartesi akşamları doldu İstanbul'da boğazı sevenler, düğünlerini...

Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı

Turist sayısının normal olduğu Mart ve Nisan ayları boğazda düğün için hem uygun tarih bulmak, hem de hava şartları bakımından ideal oluyor

Mayıs'dan Ekim ayı sonuna kadar tekneler Cumartesi akşamları doldu

İSTANBUL - İstanbul'da boğazı sevenler, düğünlerini de gezi teknelerinde yapıyorlar. Özellikle havaların ısınmaya başladığı Mart ve Nisan aylarında gemilerin müsait olması, fiyatlarında makul bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Eminönü tur teknelerinin bağlı olduğu iskeleden hareket eden Sonsuz Aşk, gemisinde 150 ile 200 kişi arasında düğünler rahatlıkla yapılabiliyor. Menünün yemeklerine göre kişi başı fiyat 90 ile 140 lira arasında değişiyor. Gelecek kişi sayısına göre ödenecek ikram ücretinden başka gemi parası alınmıyor.

İstanbul'da içerisinde düğün, nişan, sünnet gibi farklı organizasyonların yapılabildiği 55 tekne bulunuyor. 100 kişilik tekneden, tek salonda 550 kişinin ağırlanabildiği gemilere kadar farklı boyutlarda çözüm üretmek mümkün oluyor. İkram fiyatları kişi başı 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Yabancı misafirler için ise 100 ile 200 avro arasında değişkenlik gösteren ürün çeşitliliği var. Ortadoğu'dan İstanbul Boğazı'na düğün yapmaya gelenlerde bulunuyor. Sadece Orta Doğulu misafirlere özel çalışan İstanbul'da 15 tekne bulunuyor. Korona salgını sebebiyle bu yıl Orta Doğu'daki müşterilerin azalmasından endişe ediliyor. Turizm'de genel bir hareket kısıtlığı sıkıntısı yaşandığını ifade eden acentalar, Türkiye'de virüsün görülmemesinin gelecek misafirleri ikna etmeye yeterli olacağını düşünmüyorlar. Bu yılın dünya turizm sektörü bakımından bir kayıp yıl olduğunu düşünen turizmciler, virüsün yayılmasının durulması ve karantina uygulamalarının Nisan ayı sonuna kadar kalkması halinde sezonun yarısının kurtarılabileceğini değerlendiriyorlar. İstanbul Boğazı'nda çalışan gemilerden 3 tanesinde, konser organizasyonları da yapılıyor. Orta Doğu'da bilinen sanatçılar, bir veya 3 gecelik konserler için İstanbul'a gelip, gemide sahne alıyor.

Kaynak: İHA