SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı - Ekonomi
İstanbul, turist, Ekonomi

Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı

Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı Turist sayısının normal olduğu Mart ve Nisan ayları boğazda düğün için hem uygun tarih bulmak, hem de hava şartları bakımından ideal oluyor Mayıs'dan Ekim ayı sonuna kadar tekneler Cumartesi akşamları doldu İstanbul'da boğazı sevenler, düğünlerini...

09.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:47
Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı

Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı

Turist sayısının normal olduğu Mart ve Nisan ayları boğazda düğün için hem uygun tarih bulmak, hem de hava şartları bakımından ideal oluyor

Mayıs'dan Ekim ayı sonuna kadar tekneler Cumartesi akşamları doldu

İSTANBUL - İstanbul'da boğazı sevenler, düğünlerini de gezi teknelerinde yapıyorlar. Özellikle havaların ısınmaya başladığı Mart ve Nisan aylarında gemilerin müsait olması, fiyatlarında makul bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Eminönü tur teknelerinin bağlı olduğu iskeleden hareket eden Sonsuz Aşk, gemisinde 150 ile 200 kişi arasında düğünler rahatlıkla yapılabiliyor. Menünün yemeklerine göre kişi başı fiyat 90 ile 140 lira arasında değişiyor. Gelecek kişi sayısına göre ödenecek ikram ücretinden başka gemi parası alınmıyor.

İstanbul'da içerisinde düğün, nişan, sünnet gibi farklı organizasyonların yapılabildiği 55 tekne bulunuyor. 100 kişilik tekneden, tek salonda 550 kişinin ağırlanabildiği gemilere kadar farklı boyutlarda çözüm üretmek mümkün oluyor. İkram fiyatları kişi başı 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Yabancı misafirler için ise 100 ile 200 avro arasında değişkenlik gösteren ürün çeşitliliği var. Ortadoğu'dan İstanbul Boğazı'na düğün yapmaya gelenlerde bulunuyor. Sadece Orta Doğulu misafirlere özel çalışan İstanbul'da 15 tekne bulunuyor. Korona salgını sebebiyle bu yıl Orta Doğu'daki müşterilerin azalmasından endişe ediliyor. Turizm'de genel bir hareket kısıtlığı sıkıntısı yaşandığını ifade eden acentalar, Türkiye'de virüsün görülmemesinin gelecek misafirleri ikna etmeye yeterli olacağını düşünmüyorlar. Bu yılın dünya turizm sektörü bakımından bir kayıp yıl olduğunu düşünen turizmciler, virüsün yayılmasının durulması ve karantina uygulamalarının Nisan ayı sonuna kadar kalkması halinde sezonun yarısının kurtarılabileceğini değerlendiriyorlar. İstanbul Boğazı'nda çalışan gemilerden 3 tanesinde, konser organizasyonları da yapılıyor. Orta Doğu'da bilinen sanatçılar, bir veya 3 gecelik konserler için İstanbul'a gelip, gemide sahne alıyor.

Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Ekonomi
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Ekonomi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Ekonomi
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Ekonomi
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Ekonomi
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Can Yaman Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Podolski Bülent Uygun Ünal Karaman Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Boğaz'da teknede düğün hem keyifli hem hesaplı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:26:42. #1.15#