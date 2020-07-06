BOĞAZ'DA TEKNE DENETİMİNDE CEZA YAĞDI -1
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BOĞAZ'DA TEKNE DENETİMİNDE CEZA YAĞDI -1

İstanbul DHA -İSTANBUL Boğazı'nda yapılan tekne denetiminde 55 kişiye toplam 174 bin 900 lira ceza kesildi.

06.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:18

İstanbul DHA -İSTANBUL Boğazı'nda yapılan tekne denetiminde 55 kişiye toplam 174 bin 900 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Boğazı ve Adalar civarında

teknelere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde birçok tekne ve evraklar kontrol edildi. Kontrollerde Hıfzıssıhha Kanuna muhalefet suçundan her bir kişiye 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 55 kişiye 174 bin 900 lira idari para cezası kesildi. 4 tekneye de işlem yapıldığı kaydedildi.

BOĞAZ'DA TEKNE DENETİMİNDE CEZA YAĞDI -1

Kaynak: DHA

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