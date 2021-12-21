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Boğaz'da tankerin iskele demiri düştü, boğaz trafiği askıya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğaz'da tankerin iskele demiri düştü, boğaz trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.

İSTANBUL (İHA) - Boğaz'da tankerin iskele demiri düştü, boğaz trafiği askıya alındı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı" denildi.

Boğaz'da tankerin iskele demiri düştü, boğaz trafiği askıya alındı

Boğaz'da tankerin iskele demiri düştü, boğaz trafiği askıya alındı

Boğaz'da tankerin iskele demiri düştü, boğaz trafiği askıya alındı

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