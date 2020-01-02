Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

02.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:40

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen ve Taksim'de kameralara yansıyan gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Masmavi gökyüzünde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. İstanbul Boğazı'nı çevreleyen ve Taksim'den de görülen gökkuşağı, manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

(İHA)

Kaynak: İHA