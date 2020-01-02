Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
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Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen ve Taksim'de kameralara yansıyan gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.

02.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:34
Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

'da etkili olan yağmur sonrası 'nı çevreleyen ve 'de kameralara yansıyan gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.


İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Masmavi gökyüzünde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. İstanbul Boğazı'nı çevreleyen ve Taksim'den de görülen gökkuşağı, manzarasıyla görenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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