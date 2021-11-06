İSTANBUL (İHA) - - Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

İstanbul'da geçtiğimiz günün akşam saatlerinde olduğu gibi bugün sabahın erken saatlerinde de yoğun sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.