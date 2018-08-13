Boğaz'da Büyük Tehlike: Yalılara Doğru Sürüklenen Gemi Son Anda Durdu (1)
Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı.
Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.
Görüntü Dökümü;
---------
-Geminin sürüklenme anı (cep telefonu)
-Geminin aktüel görüntü