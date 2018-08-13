Boğaz'da Büyük Tehlike: Yalılara Doğru Sürüklenen Gemi Son Anda Durdu (1)

Boğaz'da Büyük Tehlike: Yalılara Doğru Sürüklenen Gemi Son Anda Durdu (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı.

Boğaz'da Büyük Tehlike: Yalılara Doğru Sürüklenen Gemi Son Anda Durdu (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi. 

Görüntü Dökümü;

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-Geminin sürüklenme anı (cep telefonu)

-Geminin aktüel görüntü

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