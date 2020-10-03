Boğaz'da arızalanan gemi sürüklendi

İSTANBUL Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemiyi, Kıyı Emniyeti botları kurtardı.

İSTANBUL Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemiyi, Kıyı Emniyeti botları kurtardı. Botlar eşliğinde boğaz geçişini tamamlayan gemi Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberya bayraklı 103 metre uzunluğundaki kargo gemisi saat 07.00 sıralarında Paşabahçe açıklarına geldiğinde arızalandı ve sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen demir attı ve gemi kıyıya yakın noktada durdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 11 römorkörü gemiye hemen müdahale edip gemiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kargo gemisi Kıyı Emniyeti Kurtarma 11 römorkörü ve Kıyı Emniyeti 9 botu eşliğinde Boğaz geçişini tamamlayıp Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı