BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ
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BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

İSTANBUL Boğazı'na girerken arızalanan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Makine arızası yaşayan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.

Gemi yedeklenerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ
BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ
BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ
BOĞAZ'A GİRERKEN ARIZALANAN GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLETİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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