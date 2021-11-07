Boğaz'da evlenme teklifi
Sosyetik işletmeci sevgilisinin ayağını yerden kesti. Bomonti'deki Vibe & Fine adlı mekanların sahibi Tuna Abbasoğlu, borsacı sevgilisi Çiğdem Kuşçu'ya evlenme teklifi yaptı.
Sosyetik işletmeci, Boğaz'da teknesiyle çıktığı turda 30 bin Dolar değerindeki yüzükle diz çökerek Kuşçu'ya, "Benimle evlenir misin?" diye sordu.
Abbasoğlu'nun teklifi karşısında duygulanarak gözyaşına hakim olamayan Kuşçu, "Evet" yanıtını verdi. Çift, evlilik hazırlıklarını başladı.
Abbasoğlu, daha önce sevgilisinin doğum gününde borsacının hayranı olduğu DJ'yi mekanında çıkarmıştı.