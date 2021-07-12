Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı
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Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı

Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi tarafından kurban bayramı öncesinde kurbanlık kaçması olaylarına karşı oluşturulan 'Kurban Yakalama Timi', bu yılki ilk imtihanını verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından kurban bayramı öncesinde kurbanlık kaçması olaylarına karşı oluşturulan 'Kurban Yakalama Timi', bu yılki ilk imtihanını verdi. Hamitler'de ahırdan kaçan 8 büyükbaş kurbanlığı başarıyla yakalayan tim, hayvanları sahibine teslim etti.

Kurban Bayramı'na satmak için getirdiği büyükbaş hayvanları, Hamitler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yer alan ahıra koyan Erdal Aldemir isimli hayvan yetiştiricisi, ahırı tamir ederken kapısını açık unutunca tüm hayvanlar kaçtı. Tek başına hayvanları yakalayamayan Erdal Aldemir, Osmangazi Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Her yıl kurban bayramında kaçan kurbanlara karşı Osmangazi Belediyesi tarafından oluşturulan 'Kurban Yakalama Timi' anında bölgeye gitti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 10 kişilik ekipten oluşan tim, kurbanlıkların kaçtığı ağaçlık alana yayılarak hayvanları aramaya başladı.

Kaçan kurbanlıkların yakalanması için uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimler alan tim, kısa süre içerisinde hayvanları buldu. Hayvanlara zarar vermemek adına çok dikkatli hareket eden Kurban Yakalama Timi, uyuşturucu iğne kullanarak sakinleştirdiği 8 büyükbaş kurbanlığı başarıyla yakaladı. Kurbanlıklar Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından kontrolleri yapılmasının ardından sahibine teslim edildi. Hayvanlarının yakalanmasından dolayı büyük büyük mutluluk yaşayan Erdal Aldemir, Osmangazi Belediyesi ve Kurban Yakalama Timi'ne teşekkürlerini sundu. - BURSA

Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı
Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı
Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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