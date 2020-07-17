Boğalar için geliştirilen ilacı içen adama ne oldu? Meksika'da iktidarsızlık yaşayan bir adam, bölgedeki çiftçilerden aldığı ilacı kullandıktan sonra 3 gün boyunca ereksiyon sorunu yaşadı. Kullandığı ilacın boğalara verilen bir ürün olduğu ortaya çıktı. Sıkıntı nedeniyle hastaneye başvuran vatandaşı doktorlar ameliyata aldı. Peki, adama ne oldu?

Meksika'nın Veracruz eyaletinde iktidarsızlık sorunu olan bir adam, bölgede yaşayan çiftçilerden ilaç aldı. Boğaların iktidarsızlık sorunu için geliştirilen ilacı kullanan adam 3 gün boyunca ereksiyon sorunu yaşayınca hastanelik oldu.

İKTİDARSIZLIK İLACI KULLANAN ADAMA NE OLDU?

Adamın erekte haldeki cinsel organını gören doktorlar şaşkına döndü. Yerel basına konuşan doktorlar, "Veracruz'da bir iktidarsızlık ilacı satın almış ve daha sonra kullanmış. Bu ilacı bölgede yaşayan çiftçilerden satın almış. Çiftçiler bu ilacı boğaları çiftleştirmek için kullanıyormuş" açıklamasını yaptı.

YÖNETİM, HASTANE YATAĞINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Doktorlar hastanın kişisel bilgilerini vermezken, 3 gün boyunca cinsel organı erekte vaziyette kalan adamın sağlık durumu hakkında da bir açıklama yapmadı. Hastane yönetimi talihsiz adamın hastane yatağında çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ameliyat olmak zorunda kalan adamın durumu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı adamın çaresizliği ile dalga geçti.