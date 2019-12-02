Boğalar gaziler için kıyasıya mücadele etti

02.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:26

Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi yararına boğa güreşleri düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan güreşler sırasında bazı boğalar tel örgüleri aşarak güreş alanının dışına çıktı.



Milas'ın Karacağaç Mahallesi Ege'nin en büyük boğa güreşlerinden birine ev sahipliği yaptı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi'ne araç alımı için gerçekleştirilen güreşlere 90 boğa katıldı.



Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı, Başüstü, Baş, Süper Başüstü, Yıldızlar Baş Güreşleri, Yeniköy Muhtarlık Kupası, Karacaağaç Muhtarlık Kupası, Valilik Kupası, Zafer Yavaş Kupası, Akçaka Muhtarlık Kupası, Bayrak Güreşi, Gürceğiz Muhtarlık Kupası, Ağalık Kupası, Şehitler Kupası ve Zabıta Kupası kategorilerinde gerçekleşen güreşleri Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban ve dernek üyesi gaziler, gazi yakınları, güreş severler izledi.



Boğaların kıyasıya mücadele ettiği güreşler sırasında zaman zaman güreşten kaçan bazı boğalar güreş alanını oluşturan tel örgüleri aştılar. Yaşanan olaylarla yaralanan olmazken, masa ve sandalyeler zarar gördü. Güreşlerde başarılı olan boğa sahiplerine kupaları güreşleri izleyen protokol tarafından verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA