Boğaçayı'ndaki sucul bitkiler makine ile temizleniyor

22.08.2019 15:20

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nı saran sucul bitkilere karşı taraklama makinesi ile temizlik çalışması başlattı. Makine ile suyun 1,5 metre altına kadar inilerek sucul bitkiler kesiliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Boğaçayı'nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sucul bitki sorunu ile koku, sinek, kıyı erozyonu tehlikesine karşı çalışma başlattı. Öncelikli olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, ASAT, Akdeniz Üniversitesi, ODTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Başkan Sözcüsü Dr. Cem Oğuz başkanlığındaki Bilim Kurulu, projeyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli çözümleri masaya yatırdı.



Kanal boyu temizlenecek



Çalışmalar kapsamında daha önce botla yüzey temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, son olarak Boğaçayı kanalında taraklama makinesi ile sucul bitki temizliği başlattı. Boğaçayı yüzeyini kaplayan ve kötü kokuya neden olan sucul bitki tabakası taraklama makinesiyle kesilerek temizleniyor. Taraklama makinesinin ön tarafında bulunan bıçaklar yaklaşık suyun bir buçuk metre altına kadar inerek bitkileri kesiliyor. Kesilen bitkiler kıyıya ulaştırılarak bertaraf ediliyor. Boğaçayı'nda ikinci köprü arkasından başlayan sucul bitki temizliği kanal boyunca devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA