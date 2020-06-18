Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor
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Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı yüzeyini saran sucul bitkilere yönelik temizlik çalışması başlattı.

18.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:17

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı yüzeyini saran sucul bitkilere yönelik temizlik çalışması başlattı. Suyun yaklaşık 1 metre altına kadar inebilen sucul bitki kesme makinesinin kestiği bitkiler, deniz yüzeyi temizleme teknesiyle (deniz süpürgesi) temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren, çevre kirliliğine, kokuya ve sineğe neden olan sucul bitkiler ile yüzey çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Boğaçayı'na sucul bitki kesme makinesi ve deniz yüzeyi temizleme teknesi indirdi. Suyun yüzeyini kaplayan sucul bitki tabakası suyun altında kesilerek deniz yüzeyi temizleme teknesi ile toplanıyor ve kepçe yardımıyla karaya çıkarılıyor.

Boğaçayı'nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sucul bitkilerin yol açtığı kötü koku ve sinek oluşumuna karşı ekipler çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Kanal içinde adım adım yapılan çalışma kapsamında bir seferde yaklaşık 4 metreküp sucul bitki temizleniyor. Haftanın 6 günü sabah 8.30'da başlayıp akşam 17.30'a gerçekleştirilen çalışma Kasım ayına kadar sürecek.

Boğaçayı deniz süpürgesiyle temizleniyor

Kaynak: İHA

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