Boğaçay, bir ayda 550 ton bitki, 5 ton çöpten temizlendi ANTALYA'nın, kent merkezinden geçerek denize dökülen en büyük çaylarından olan Boğaçay, deniz süpürgesi ve bitki kesme makinesiyle temizleniyor.

ANTALYA'nın, kent merkezinden geçerek denize dökülen en büyük çaylarından olan Boğaçay, deniz süpürgesi ve bitki kesme makinesiyle temizleniyor. Çaydan 1 aylık sürede 550 ton sucul bitki, 5 ton da katı atık toplandı.

Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan ve kuzeyden gelen Göksu ve batıdan gelen Çandır çayının, Konyaaltı sahiline 2 kilometre kala birleşmesiyle oluşan Boğaçay, kışın özellikle fazla yağış aldığı dönemlerde debisi artan bir çay. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemki başkanı AK Parti'li Menderes Türel tarafından taşkını önlemek amacıyla yeniden düzenlenen Boğaçay, bölge halkının özelikle akşamları vakit geçirdiği bir alan oldu.

SU TUTUNCA YOSUNLAŞMA BAŞLADIDebisi 1700 metreküplerden 2 bin 900'lere çıkan Boğaçay'da zamanla yosunlaşma ve kirlilik artınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne bir sucul bitki kesme makinesi ve bir deniz süpürgesi alındı. Makinenin uç kısmı suyun 1 metre altına kadar inerek sucul bitkileri keserken deniz süpürgesi ise bu kesilen bitkileri ve su altındaki katı atıkları topluyor. Haftanın 7 günü 4 personel tarafından vardiyalı olarak çalıştırılan iki makine hiç durmadan Boğaçay'ı temizliyor.1 AYDA 550 TON BİTKİ TOPLANDIBoğaçay'ın temizlenmesiyle birlikte hem haşere ve sineklerden hem de çevre düzenlemesinin ardından koku sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Geçen ay yaz dönemi için yeniden göreve başlayan deniz süpürgesi ve bitki kesme makinesi günde ortalama 24 ton bitkiyi keserek, karaya çıkarıyor. 1 aylık sürede deniz süpürgesi 550 ton deniz sucul bitkisi 5 ton da katı atığı bertaraf etti. Kıyıya çıkarılan bu atıklar ise kamyonlarla alandan uzaklaştırılıyor.

Saat 08.30'da başlayıp 17.30'a kadar gerçekleştirilen çalışmaların kasım ayına kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: DHA