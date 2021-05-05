Boğaç Aksoy lenf kanserine yakalandı
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Boğaç Aksoy lenf kanserine yakalandı

Boğaç Aksoy lenf kanserine yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

"Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, lenf kanserine yakalandığını duyurdu.

"Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, lenf kanserine yakalandığını duyurdu.

"Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. 32 yaşındaki oyuncu lenf kanserine yakalandığı haberini verdi. Boğaç Aksoy paylaşımında "Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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