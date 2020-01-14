'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu

14.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:40

Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu.



İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu. Euronews.com'da Görüntüle