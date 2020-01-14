'Boğa viagrası' alan adam üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra hastanelik oldu
Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu. İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu.
14.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:40
Meksika'da bir adam, yanlışlıkla "boğa viagrası' olarak bilinen ilaçtan alınca hastanelik oldu.
İsmi açıklanmayan kişi üç gün ereksiyonda kaldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede ameliyat oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com