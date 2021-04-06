Boğa Erkeği Özellikleri: Boğa Burcu Erkeği Özellikleri ve Aşk İlişkisi

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Bu sabırlı, kibar, sıcak kalpli ve sadık erkekler sakin ve cesaret yaydığı ve yaşamın tüm şehvetli zevklerinden keyif aldığı için, takdir edilmesi gereken birçok Boğa erkeği özelliği vardır. Karmaşık olmayan, sessiz, nazik bir doğaları ve toprakla özel bir bağları var. Boğa adamı şimdiki zamanda yaşıyor ve inatla ilerliyor, kendi işine bakıyor ve başarı ve statü kazanmak için çok çalışıyor. En büyük önceliği finansal güvenliktir ve hayattaki en büyük zevki, emeklerinin meyvelerini rahatça tatmaktır.

BOĞA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Boğa burcunun ikinci burcudur ve sabit bir toprak burcu olduğundan, tipik olarak diğer burçlara kıyasla daha içe dönük, inatçı ve gerçekçidir.Burcunun sabit doğası, hayatı yavaş ve istikrarlı bir şekilde yaşadığı anlamına gelir - Cidden seninle ilgilenmediği ve ona karşı da aynı şeyi hissettiğini bilmediği sürece Boğa ile uzağa gidemezsin.

Boğa Erkeği Olumlu Özellikleri:

Cömert

Son derece Odaklı

Sadık

Hasta

Belirlenen

Nazik kalp

Sadeliği Tercih Eder

Kararlı

Hedef Odaklı

İyi İş İnsanları

Açık havayı seviyor

Boğa Erkeği Olumsuz Özellikleri:

Materyalist

İnatçı Seri

Hoşgörülü

Tembellik

Tükenmişliğe Eğilimli

Aşırı Koruyucu

Görüşlü

Sıkıcı

Boğa Özellikleri ve Uyumluluğu

Kendi burcunuzu ne kadar iyi bildiğinize bağlı olarak, Boğa adamlarının hangi burçlarla uyumlu olduğunu neredeyse tahmin edebilirsiniz. İşte hızlı bir döküm:

En İyi Maçlar

Boğa/ Balık = Mükemmel Eşleşme

Boğa/ Yengeç = Harika Eşleşme

Boğa/ Oğlak = İyi Eşleşme

Korkunç Maçlar

Boğa/ İkizler = Korkunç

Boğa/ Yay = Kötü

Boğa/ Kova = Çirkin

Iffy Maçları

Boğa/ Akrep (gerçekten harika veya gerçekten kötü olabilir)

Boğa/ Boğa (tam bir eşleşme veya kötü bir fikir olabilir)

Boğa Erkeği: Aşık ve Cinsellik Yaşamında

Boğa burcu erkekleri, onlarla zaman geçirmeye ve sundukları her şeyi takdir etmeye istekli olan doğru partner için güvenilir ve adanmış aşk maçları yaparlar. Zeki ve kelimeler konusunda çok iyi (çoğu zaman sessiz görünse de), seçtiği kelimeler hakkında uzun uzun düşünecek.

Düşünceli bir iletişimci, ne hissettiğinden veya gerçekten ne söylemek istediğinden emin değilse, sessiz kalabilir. Beklemek ıstırap olsa bile, onu bir yanıt için zorlamamaya çalışın. Boğa adamı, duygularını işleme konusunda çoğu zaman çok hızlı değildir, bu nedenle değişiklikler veya hassas geçişler üzerinde kafa yorması için ona zaman vermeniz gerekir. Ona karşı son derece sabırlı olmaya hazır olun, karşılığında onun muazzam sabrı ile ödüllendirileceksiniz.

Boğa Burcu, içindeki Venüslü ve kadınsı tarafıyla temasa geçmeye istekliyse, duygularına güvenmeyi öğrenecektir. Boğa burcu, kalbiyle ve duygularının tüm yönleriyle tam anlamıyla temas halinde olan bir adam, etkileşim kurmak için gerçekten güçlü bir varlıktır. Ne yazık ki, çoğu zaman, bu adamlar, zor duygusal kararlar almaya zorlandıklarında, kendilerini sert bir şekilde kapatacaklar ve gerçekte hissettikleri şeye kendilerini uyuşturmanın bir yolunu bulacaklar. Nihayet açılmaya başladıklarında aşırı bir şekilde tepki vermeyerek, tüm duygu yelpazesini ifade etmesi için onu cesaretlendirin.Boğa erkeğinizle uyumlu musunuz? Burada bul.

Açık kalpli bir Boğa, yatakta gerçekleşen bir rüyadır -seks hayatınızkitaplarda yer alacak. Sevdiği kişiye zevk getirmeyi önemseyen, titiz ve son derece arzulu olan bu adam, tatminsizlikten kurtulmanıza izin vermeyecek! Onun kalbini kazandıktan sonra, genellikle uzun vadede sizindir. Kendinizi şanslı sayın: Şefkat gösterme şekli şaşırtıcı derecede sıcak ve tatlı olabilir.

Boğa Erkeği: İş ve Para

Boğa burcu ahbaplar sağlam, yardımsever, süper tatlı ve cehennem kadar güçlüdür. Başınıza kıyamet gibi bir durum çıkarsa ekibinde olmak istersiniz, çünkü muhtemelen yıllardır hayatta kalmayla ilgili görünüşte işe yaramaz her türlü bilgiyi topluyorlardır.

Size rastgele malzemelerden bir sığınak inşa edebilirler, hangi bitkileri yiyebileceklerini (ve hangilerinin sizi öldüreceğini) bilirler ve size bir sincapın derisini yüzmeyi öğretmekten mutlu olurlar.

Elleriyle her zaman iyi olan Boğa adamları genellikle müzik çalmaktan, bir şeyler yapmaktan, kırılan şeyleri tamir etmekten veya sanat yaratmaktan hoşlanırlar. Alışılmadık şekillerde oldukça kullanışlı olma eğilimindedirler ve bazen biraz fazla yoğunlaşan zorlu bir iş ahlakına sahiptirler.

Kendini dayattığı sabanından bu nazik yük hayvanını, hayatın duygusal zevklerinden bile zevk alamayacağı noktaya kadar yıpratmadan önce - tüm sıkı çalışmanın ve inatçı bağlılığın nedeni bu. ilk yer.

Baskı altındaki çılgın dayanıklılığı takdire şayan olsa da, yarışı yavaş ve istikrarlı kazanan yaklaşımı, Boğa adamını genellikle son teslim tarihinin çok gerisine koyar ve onu gerçekleştirmek için uzun saatler çekmeye zorlar. Boğa güreşleri çoğu zaman birinin at gözlerini çıkarıp onları lezzetli bir yemek ve sıcak bir yatağa oturtmasına ihtiyaç duyar. Bu zorlu, kararlı odak, işleri halletmesine rağmen çoğu zaman zor yoldan yapılır. Bu adamlar kendi yollarından çekilmekte sorun yaşayabilir ve enerjilerini nasıl koruyacaklarını öğrenmekten faydalanabilirler.

Bir amaç duygusu, Taurean erkeğinin işinin gerçekten önemli olduğunu hissetmesine yardımcı olur- bu nedenle, kişisel bir rezonansa veya yaratıcı bir kendini ifade yönüne sahip bir meslek bulması en iyisidir. Genellikle para biriktirme konusunda çok iyidir, Bull erkeğinin evde yemek pişirmeyi sevmeyi öğrenmesi düşer - eğer tetikte değilse, restoranlarda yemek yemeye büyük miktarda para harcayabilir.