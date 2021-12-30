Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla dolduANTALYA Antalya dev dalgalar dünyaca ünlü falezleri dövdü.

ANTALYA (İHA) - Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

ANTALYA Antalya dev dalgalar dünyaca ünlü falezleri dövdü. Saatler önce ulaşıma kapanan köprünün bu kez sular üzerinden aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı Antalya'da aşırı yağış ve fırtına etkisini devam ettiriyor. Aşırı yağış nedeniyle suların yükseldiği Boğaçayı üzerindeki bir köprü tehlike oluşturduğu için öğle saatlerinde trafiğe kapatılmıştı. O köprünün üzerinden bir süre sonra sular aşmaya başladı. Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü tamamen sular altında kaldı.

Öte yan oluşan dev dalgalar Konyaaltı Sahili'ni kapladı. Yazın şezlongların yer aldığı kumsal dalgaların oluşturduğu beyaz örtü ile kaplandı. Dev dalgalar, çarptığı falezler boyunca yükseldi. O anlar kameralara yansıdı. Fırtına ve yağışa rağmen bazı vatandaşların fener yolunda gezisine devam ettiği görüldü.

"Beklenen havalar"

Yağmur altında balık tutan Mert, "Antalya'da kötü bir hava var. Teknemiz var batması ihtimaline karşı buradayız. Bu hava korkutuyor ama benim açımdan sorun yok. Bir önceki fırtınada bir teknemiz batmıştı. Bu kez önlemlerimizi aldık bekliyoruz. Bu durum her yıl Antalya'da olan beklenen durum. Boş beklemeyeyim olta atayım" dedi.

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

Boğa Çayı taştı, kapatılan köprünün üzeri sularla doldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

 Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title