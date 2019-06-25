Boeing, Uçuş Yasağı Bulunan 737 Max'lere Otopark Bulamıyor (Video)

Boeing 737 Max'lerin birçok kazaya sebep olan uçuş kontrol sistemlerindeki hatalı sensörler sebebiyle uçakların uçuş yapması yasaklanmıştı. Uçuş yapması yasaklanan bu uçakların kural gereğince havada bulunmaması ve yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Boeing'in Washington'da bulunan Renton fabrikasıysa bu görev için Boeing'in çalışan otoparkını tercih etti.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu görüntü, her gün karşınıza çıkabilecek bir şey olmadığı için fazlasıyla ilginç ve birçok Twitter kullanıcısı da aynı şekilde düşünüyor.

"Havacılık tarihinde tarihi bir an! Görüntülerde Boeing 737 MAX hava aracını, havaalanında yer kalmadığı için çalışan otoparkında görüyorsunuz."

Seattle'ın King 5 News kanalı tarafından çekilen kuşbakışı görüntüler sayesinde ne kadar Boeing'in olduğuna dair daha net bir görüntü de elde edebiliyoruz.

Bloomberg'ün haberine göre dünya çapında 500 adet Boeing 737 Max uçağı uçuş yasağı aldığı için havaalanlarında bulunuyor. Bunların yaklaşık 100 tanesiyse Boeing'in Renton fabrikasında yer alıyor.