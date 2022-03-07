Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı - Haberler

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Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını bildirdi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı kaydedildi.

Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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