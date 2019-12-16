Boeing'in kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini durdurma ihtimali yüksek
Haberler » Dünya » Boeing'in kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini durdurma ihtimali yüksek - Haberler

Boeing'in kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini durdurma ihtimali yüksek

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing, uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ara vermeyi değerlendiriyor

16.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:07
Boeing'in kazalara karışan 737 MAX tipi uçakların üretimini durdurma ihtimali yüksek

Amerikan havacılık ve uzay şirketi , uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan 737 Max serisi yolcu uçaklarının üretimine ara vermeyi değerlendiriyor.


Wall Street Journal'in haberine göre, Boeing yönetim kurulu, Chicago'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda şirket yöneticileri, birçok ülkenin operasyonlarını durdurduğu ve hava sahalarını kapattığı 737 Max uçaklarını ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler