Boeing'in işten atılan tepe yöneticisi Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak
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Boeing'in işten atılan tepe yöneticisi Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak

Boeing uçak şirketinin geçen ay görevden alınan İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak.

11.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:37
Boeing'in işten atılan tepe yöneticisi Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak

uçak şirketinin geçen ay görevden alınan İcra Kurulu Başkanı () Dennis Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak.


Boeing yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirket hisselerinden alması beklenen 14,6 milyon dolarlık kar payından mahrum olacak olan Muilenburg'un, buna rağmen emeklilik ikramiyesi gibi diğer mali avantajlarla birlikte alacağı miktarın 62,2 milyon dolar olacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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