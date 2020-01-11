Boeing'in işten atılan tepe yöneticisi Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak

11.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:37

Boeing uçak şirketinin geçen ay görevden alınan İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dennis Muilenburg, 60 milyon dolardan fazla tazminat alacak.



Boeing yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirket hisselerinden alması beklenen 14,6 milyon dolarlık kar payından mahrum olacak olan Muilenburg'un, buna rağmen emeklilik ikramiyesi gibi diğer mali avantajlarla birlikte alacağı miktarın 62,2 milyon dolar olacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle