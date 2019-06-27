Boeing, CST-100 Starliner Uzay Aracının Paraşüt Testlerini Tamamladı

Boeing ve SpaceX şirketleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na içinde ekip barındıran uzay araçları gönderme konusunda uzun soluklu bir rekabet yaşıyor. Başlarda Boeing, sektördeki uzun geçmişi nedeniyle birinci sıradaydı. Sonrasında Boeing tarafında yaşanan bir yakıt sızıntısının işleri ertelemesi üzerine Falcon 9'u geliştiren SpaceX öne geçti. Şimdiyse Dragon II kapsülünü test sırasında kaybeden SpaceX bir gecikme yaşıyor. Boeing ise ürettiği yeni bir paraşütün testlerini tamamlaması üzerine yeniden rekabetin içinde.

CST-100 Starliner, Boeing'in ürettiği yeniden kullanılabilir bir uzay aracı. Uzay aracının tasarımında Apollo hizmet modülü baz alındı. Araç, içine 7 kişilik bir ekip alabiliyor ve adları Atlas V, Delta IV, Falcon9 ve Vulcan olmak üzere 4 tane roket fırlatabilecek kapasiteye sahip.

Test süreci aslında 2011'den beri devam ediyor ancak süreç boyunca çeşitli aksamalar yaşanmıştı. Boeing, yaptığı son testle sürecin sonuna geldi. CST-100 Starliner, geçen hafta ABD ordusunun White Sands Missile Range isimli askeri test alanının üstündeki bir balona bağlandı. Balon, 12.200 metreye ulaştığında uzay aracı balondan ayrıldı. Sonrasında CST-100, sahip olduğu 6 paraşüt sayesinde yere yumuşak bir iniş yaptı. Bu arada CST-100, önceki insanlı uzay araçlarından farklı olarak karaya da iniş yapabiliyor.

Dört dakika süren test sırasında uzay aracının sahip olduğu 6 paraşütten iki tanesi 'drogue paraşütü', bir tanesi de ana paraşüt olmak üzere 3 tanesi özellikle devre dışı bırakıldı. Boeing'in verdiği bilgilere göre 3 paraşütün devre dışı bırakılmasına rağmen Starliner, kalan paraşütleri ve hava yastıkları sayesinde sağlam bir iniş yaptı.

Bu başarılı testin ardından Boeing, yazın sonunda yapmayı planladığı Starliner'ın ilk uçuşunu bir gecikme olmadan gerçekleştirebilecek. Görevde CST-100'ün içinde bir ekip olmayacak. Uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız olarak gidip geri gelecek.

Bu görev de başarıyla tamamlanırsa CST-100, NASA'nın bu sene Kasım ayında yapmayı planladığı uçuşta kullanıma hazır olacak. Uzay aracının taşıdığı ilk ekipse Michael Fincke, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'dan oluşacak.