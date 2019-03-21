Boeing Ceo'su Muilenburg Yazılım Güncellemesini Çok Yakında Açıklayacağız

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dennis Muilenburg, Boeing 737 MAX yazılım güncellemesi ve pilot eğitim programını çok yakında açıklayacaklarını söyledi.

Etiyopya ve Endonezya'daki 'Boeing 737 Max 8' tipi uçak kazaları sonrası Türkiye de dahil, dünya genelinde Max uçak modelinin kullanımı durdu. Yaşanan iki uçak kazası sonrası tüm dikkatler Boeing'e çevrildi. Pilotlar Boeing'i, Max modelleri için uçakların 'stall'a girmesini engellemek için tasarlanan MCAS yazılımı hakkında 'yeterince aydınlatılmadıklarına' dikkat çekmiş ve üretici firma Boeing'i, yeni yazılım sistemini tanıtmadığı için eleştirmişti.

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dennis Muilenburg havayolu şirketlerine, havacılık sektörüne, yolculara yönelik açıklamalarda bulundu. Muilenburg, Uçuş emniyeti, Boeing'i tanımlayan temel unsurdur. Yolcuların uçaklarımızla en emniyetli ve güvenilir şekilde yolculuk etmesi, mutlak taahhüdümüzdür. dedi ve ekledi Lion Air uçak kazasından elde edilen bilgilere dayanarak ve yakın zamanda yaşadığımız Etiyopya Havayolları 302 sefer sayılı uçak kazası sonrasındaki soruşturmalar ışığında, 737 MAX'ın uçuş emniyetinin tam olduğunu teminen gereken tüm adımları atıyoruz. 737 MAX uçuşlarının durdurulmasının havayolu şirketleri ve yolcular için yarattığı yük ve zorlulukların da farkındayız ve bunu büyük üzüntüyle karşılıyoruz. dedi.

SORUŞTURMA EKİPLERİMİZ SAHADA YER ALIYOR

Etiyopya Havayolları kazası ile ilgili olarak, kokpit ses ve uçuş veri kayıt cihazlarından elde edilen bilgiyi incelemek ve değerlendirmek üzere yürütülen geniş kapsamlı çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren CEO Dennis Muilenburg, Ekibimiz, ilk günden bu yana soruşturmayı desteklemek ve teknik uzmanlık sağlamak üzere soruşturma ekipleri ile birlikte sahada görev yapmaktadır. Etiyopya kazasına ilişkin detaylı bilgilerin kamuoyu ile ne zaman ve nasıl paylaşılacağına dair yetkili merci, Etiyopya Kaza Soruşturma Kurumu'dur. Boeing, 100 yılı aşkın bir süredir havacılık emniyeti üzerine çalışmaktadır. Uçuş emniyetini odağımıza alarak, küresel havayolu şirketlerine ve pilotlarına en iyi ürünleri, eğitimi ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu, hali hazırda emniyetli olan uçaklarımızı daha da emniyetli hale getirmekle ilgili yılmadan sürdürdüğümüz, vazgeçilmez taahhüdümüzdür diye konuştu.

YAZILIM GÜNCELLEMESİNİ ÇOK YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dennis Muilenburg şunları söyledi Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasının ardından ortaya çıkan endişeleri gidermek üzere, üzerinde çalışmakta olduğumuz 737 MAX yazılım güncellemesi ve pilot eğitim programını çok yakında açıklayacağız. Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasından bu yana, hem Lion Air hem Etiyopya Havayolları kazaları ile ilgili, ABD Federal Havacılık İdaresi, Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile tam bir işbirliği içinde çalışmaktayız. Şunu önemle belirtmek isteriz ki, tüm ekibimiz, tasarladığımız, ürettiğimiz ve destek verdiğimiz uçakların kalitesine ve emniyetine kendini adamıştır. Ben de, tüm kariyerimi adadığım Boeing'de, 30 yılı aşkın bir süredir omuz omuza çalıştığım bu çok özel insanlarla, ailemizin bir parçası haline gelen müşterilerimizle, büyük bir bağlılık içinde çalışmaktayım.

Kaynak: DHA