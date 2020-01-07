Boeing American Airlines'a 737 MAX için tazminat ödeyecek

07.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:05

ABD merkezli havayolu şirketi Boeing, 737 MAX modelinin kullanımdan alınması oluşan zararların karşılanması için American Airlines'a tazminat ödeyecek.

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren ödenebilir olmak üzere, American Airlines'ın çalışan kar-paylaşım programına 30 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtildi.

Boeing, hizmetten aldığı 737 MAX modeli nedeniyle Southwest, Türk Hava Yolları ve Aeromexico'ya da tazminat ödediğini açıklamıştı.Southwest'le yapılan anlaşma kapsamında Boeing, şirketin 737 MAX modeli nedeniyle oluşan zararların karşılanması için Southwest'e 125 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti. Southwest CEO'su Gary Kelly konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: "MAX uçaklarının hizmetten alınması sonrasındaki süreçte çalışanlarımız harika bir iş çıkardılar, oldukça kaliteli müşteri hizmeti verdiler ve tarihimizin en iyi operasyon performansını sergilediler. Southwest Yönetim Kurulu adına, yıl boyunca gösterdikleri olağanüstü çaba için çalışanlarımıza minnettarız ve Boeing'le vardığımız son anlaşmadan elde edilecek kazancı çalışanlarımızla paylaşacağımız için mutluyuz."Southwest'in yanında Boeing ayrıca, 737 Max uçaklarıyla ilgili kayıpların belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda THY ile de anlaştı. Hürriyet gazetesinden Uğur Cebeci'nin haberine göre, iki şirket nakit 150 milyon dolarlık tazminat üzerinde uzlaştı.Haberde, şu değerlendirme yer aldı: "Ayrıca, 75 milyon dolarlık yedek parça, eğitim vs'de eklenirse 225 milyon dolarlık önemli bir girdi dün gece saat 01.30 şirket kasasına girdi. Anlaşmanın en önemli noktalarından biri de 2019 yılında alınmış beklemede olan bütün 737 MAX'ler için yapılan ödemeler durduruldu. Ayrıca alınacak tazminat sadece 2019 yılını kapsayacak. Bundan sonra uçaklar uçuncaya kadar olan dönemdeki zararda ayrıca tahsil edilecek."THY de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yapmıştı:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."

Kaynak: DHA