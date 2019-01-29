Boeing, ABD Donanması'ndan Poseidon İhalesi Aldı

Boeing, 2,4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi konusunda ABD Donanması'ndan ihale kazandığını duyurdu.

ABD Donanması yeni bir grup P-8A uçağı siparişi veriyor; 19 jet dünya çapında müşterilere sunuluyor. Boeing, 2,4 milyar dolar değerinde 19 adet yeni P-8A Poseidon uçağının üretimi konusunda ABD Donanması'ndan ihale kazanıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu ihale, ABD Donanması filosunda mevcut P-8A'lara 10 uçağın daha eklenmesini, beş jetin Norveç'e verilmesini ve kalan dört uçağın Birleşik Krallık'a verilerek Birleşik Krallık'ın satın aldığı uçak sayısının dokuza çıkmasını kapsıyor.

Boeing uçaklarını Yabancı Askeri Satışlar süreciyle edinen Birleşik Krallık ve Norveç, bu kez Amerikan Donanması için farklı tasarlanan ve üretilen P-8A Poseidon alacak. Birleşik Krallık ilk uçağı 2019 yılında teslim alırken, Norveç 2012 yılında teslim almaya başlayacak. Uzun menzilli ve çok işlevli bir deniz karakol uçağı olan P-8, geniş alan, deniz ve kıyı harekatları yapabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA