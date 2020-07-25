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Boeing, 777X geniş gövdeli yeni uçaklarını 2021'de piyasaya sürecek

ABD'li uçak üreticisi Boeing, yeni geniş gövdeli yolcu uçağı 777X'i Covid-19 salgını nedeni ile 2021'de piyasa süreceğini duyurdu.

Boeing, 777X geniş gövdeli yeni uçaklarını 2021'de piyasaya sürecek
25.07.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 20:45

ABD'li uçak üreticisi Boeing, yeni geniş gövdeli yolcu uçağı 777X'i Covid-19 salgını nedeni ile 2021'de piyasa süreceğini duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni zor günler geçiren havayolu şirketleri ve uçak üreticilerinde ekonomik sıkıntılar devam ediyor. ABD'li uçak üreticisi Boeing, yeni geniş gövdeli yolcu uçağı 777X'i Covid-19 salgını nedeni ile 2021'de piyasa süreceğini duyurdu. Boeing, yaptığı açıklamada küresel hava trafiğinin yeniden açılması ile yeni model uçaklarını müşterilerine sunacağını açıkladı. Şirket, "Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle yakın iş birliği içerisindeyiz. Ocak ayında uçuş testine başlayan 777X için güçlü test programımızı uygulamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2018'de düşen 2 Boeing yolcu uçağında toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti

Boeing'in 737 Max 8 serisi yolcu uçağı 10 Mart 2018'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan 8 ay sonra 29 Ekim 2018'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalanan diğer bir 737 Max tipi yolcu uçağı ise denize düşmüş, uçaktaki 189 kişi yaşamını yitirmişti. Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, yaptığı açıklamada suçu kabul ederek, toplamda 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların uçaklardaki üretim hatasından kaynaklı yaşandığını kabul etmişti.

Dennis Muilenburg'in açıklamalarının ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avustralya, Brezilya, Çin, Arjantin, Malezya, Endonezya, Hindistan, Singapur, Meksika, Güney Kore, Etiyopya, Güney Afrika, Vietnam, Cayman Adaları, Norveç, Almanya, Fransa ve Hollanda kazanın kesin nedeni belli oluncaya kadar 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunu askıya almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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