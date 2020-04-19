Boeing 747, Coronavirüs Yüzünden Bir Daha Asla Uçamayabilir Coronavirüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde çok sayıda yolcuyu taşımaya imkan veren uçakların artık tercih edilmeyeceği belirtiliyor.

Coronavirüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde çok sayıda yolcuyu taşımaya imkan veren uçakların artık tercih edilmeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle Boeing 747'yi de bir daha uçarken göremeyebiliriz.

Havayolu Sektöründe Tarihin En Zor Dönemi

Coronavirüs salgını neredeyse her sektörü etkiledi ve ciddi ekonomik sıkıntılara sebep oldu. Bu durumdan en kötü etkilenenlerden bazılarının da havayolu şirketleri olduğunu söyleyebiliriz. Virüs nedeniyle birçok zorlukla karşılaşan havayolu sektörü tarihinin en zor dönemini geçiriyor.

Havayolu şirketleri, salgının bir an önce bitmesini ya da en azından kontrol altına alınmasını dört gözle bekliyor. Peki salgın sonrası dönemde her şey eskisi gibi olacak mı, havayolu şirketleri eski günlerine geri dönebilecek mi dersiniz?

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, salgından sonraki dönemde de çok fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçaklar artık tercih edilmeyecek. Havacılık Uzmanı Andrew Charlton da, havayolu şirketlerinin daha küçük ve daha az yolcu kapasiteli uçaklara yöneldiğini söylüyor. Bu alışkanlığın uzun bir süre daha devam edebileceğini belirten Charlton "747'yi bir daha uçarken göremeyeceğiz." dedi.

Havayolu Şirketlerinin Zararı Çok Büyük

Salgın nedeniyle çeşitli önlemler almaya başlayan şirketlerden biri olan Alman havayolu şirketi Lufthansa, birçok uçuşunu sonlandırırken, kontrollü küçülmek ve maliyetleri azaltmak için de birçok uçağını hurdaya ayırdı. Bu kapsamda havayolu şirketine ait 6 adet Airbus A-380, 5 adet Boeing 747-400 ve 7 adet Airbus A340-600 uçağı emekliye ayırıldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.