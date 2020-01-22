Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek
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Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek

Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı

22.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:17
Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek

iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı.


Duyurunun ardından şirket hisseleri çakıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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