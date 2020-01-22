Boeing: 737 MAX uçakları gökyüzüne 2020 ortalarından önce dönmeyecek
Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı
22.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:17
Boeing iki kaza sonrası dünya genelinde uçuşları durdurulan 737 MAX model uçaklarının 2020 ortalarından önce tekrar kullanıma giremeyeceğini açıkladı.
Duyurunun ardından şirket hisseleri çakıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com