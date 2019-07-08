Boeing 737 Max'lerin Avrupa'da Tekrar Uçması Artık Çok Zor

Boeing'in çok şey beklediği serisi Boeing 737 Max'lar büyük bir şaşaa ile piyasaya çıkmış ancak sonrasında yaşanan ölümlü kazalar ile birlikte yere inmek durumunda bırakılmıştı.

Bu uçakların karıştığı kazalarda sorumlu olarak, firmanın yeni MCAS (Manevra Karakteristik Arttırma Sistemi) adlı sistemi sorumlu tutuyordu. Hem ABD Federal Havacılık Kurumu FAA, hem de Boeing çalışmalarını bu sistem üzerine odaklamıştı.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa'nın havacılık ajansı ise FAA'den farklı olarak uçağın otomatik pilotuyla ilgili düzenlemeler yapılmasını istiyor. Uçağın otomatik pilotu, her zaman devre dışı kalmıyor. Bazı durumlarda, uçak tamamen durmadan ya da düşüşe geçmeden otomatik pilot devreden çıkmıyor. FAA bu konuda bir talepte bulunmadı, en azından basına yansıyan bir şey olmadı. Avrupa Havacılık Ajansı(EASA) ise bu konuda çok ciddi.

Boeing, uçaklarının Eylül 2019'da yeniden havalanmasını planlıyordu. EASA'nın bu talebi, firmayı zor durumda bıraktı. Firmanın kullandığı çiplerden birinde hata olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durumda otomatik pilotun istenilen şekilde çalışması için yapılacak çalışmalar çok daha uzun sürebilir.

FAA'in de EASA ile benzer taleplerde bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. FAA, diğer düzenleyiciler ile işbirliği içinde olduğunu açıklamıştı. FAA'in kendisi de ilk başta bu uçakların uçuşuna izin verdiği için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.