Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi
FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.
FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.
Kaynak: Dunya.com
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