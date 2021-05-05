Boeing 737-800 modellerini kargo uçağa dönüştürüyor
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Boeing 737-800 modellerini kargo uçağa dönüştürüyor

Boeing 737-800 modellerini kargo uçağa dönüştürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD merkezli uçak, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler tasarlayan ve üreten çok uluslu havacılık şirketi Boeing, 737-800 model yolcu uçaklarını kargo uçaklarına dönüştürme kapasitesini artırdığını açıkladı.

ABD merkezli  uçak, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler tasarlayan ve üreten çok uluslu havacılık şirketi Boeing, 737-800 model yolcu uçaklarını kargo uçaklarına dönüştürme kapasitesini artırdığını açıkladı.

Boeing Company'den Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, uçakların dönüştürme işlemleri, Costa Rica merkezli bakım, onarım ve revizyon sağlayıcısı şirket COOPESA'nın tesislerinde yapılacak. Boeing, COOPESA'nın Costa Rica'daki tesislerinde, ilki 2022'nin başlarında açılması planlanan iki dönüşüm hattı açacak. 

Boeing'den yapılan açıklamaya göre, kargo teslimatlarına yönelik artan talebi karşılamak için, şirket önümüzdeki 20 yıl içinde toplam 1,500 yolcu uçağının kargo uçağına dönüştürüleceğini öngörüyor.Boeing açıklamasında, "COOPESA, Amerika kıtası da dahil olmak üzere 737-800BCF için artan müşteri talebinin karşılanmasında destek olacak gerekli teknik uzmanlığı ile kalite ve uygulama olanaklarını ortaya koydu. Boeing olarak, pazarın lideri konumundaki dönüştürülmüş uçaklarımızın dünyanın her yanındaki müşterilerimize teslim edilmesinde, COOPESA'nın dönüşüm ekibiyle bizimle birlikte olacağı için mutluyuz" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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