Boed'li Engelliler Yılbaşına Erken Girdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi, engelli üyeleriyle birlikte geleneksel yılbaşı etkinliğini Ayvalık Belediyesi'ne ait Altınova Taşköşk'te gerçekleştirdi.



BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde yönetim kurulu üyelerinin mangalda pişirdikleri yiyecekleri engelli üyelerle paylaştıkları etkinlikte geleneksel yılbaşı pastası da kesildi. Gömeç'in sevilen ve sayılan simalarından bedensel engelli dernek üyesi Semih Koç'un bağlamasıyla seslendirdiği türkülerin eşliğinde engelliler gönüllerince eğlendi.



BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, her yıl geleneksel yılbaşı etkinliğinin bu yıl ani kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden zihinsel engelli üyeleri Müjdat Kurt'un yokluğuyla buruk geçtiğini söyledi. 2018 yılından sadece Ayvalıklı engelliler için değil, Türkiye genelindeki engelliler adına umutlu olduklarını belirten Özlemiş, "İnşallah 2018 yılı dünyamız için savaşsız ve barışın hüküm sürdüğü koşulları beraberinde getirir. Umuyorum ki 2018 yılında ülkemizde de engellilerin yaşam koşulları daha da iyileştirilir ve engellilerimiz sosyo-ekonomik anlamda da kendi ayakları üzerinde durabilecekleri koşullara kavuşur" diye konuştu. - BALIKESİR