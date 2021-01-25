BoE'ye "Finansmanda çevre gözetilmeli" uyarısı
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BoE'ye "Finansmanda çevre gözetilmeli" uyarısı

25.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:32
BoE'ye

İngiliz parlamentosunu Çevresel Denetim Komitesi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yardımlarında çevresel önceliklerin göz ardı edildiği eleştirisinde bulundu.

İngiliz parlamentosunu Çevresel Denetim Komitesi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yardımlarında çevresel önceliklerin göz ardı edildiği eleştirisinde bulundu.

Komitenin İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'e gönderdiği mektupta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mali destek alan şirketlerin çevresel ve iklimsel etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Mektupta, "Banka, yüksek karbonlu tahvil alımı yaparak, karbon salınımlarını net sıfıra düşürme şartı koşmadan yüksek karbon salınımı olan sektörlerdeki şirketlere finansman sağlayarak ahlaki zarar riski oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, salgın döneminde bankanın acil durum finansmanı ve uzun vadeli şirket tahvillerine ilişkin finansmanını incelediği, mali yardım yapılan 230 büyük şirketten, aralarında BASF Kimya, British Airways, Nissan, Rolls Royce ve EasyJet'in de bulunduğu çok sayıda şirketin iklim üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu kaydedildi.

Çevresel Denetim Komitesi'nin mektubunda İngiltere Merkez Bankası'nın tahvil alım programını Paris Anlaşması'nın hedefleri ile uyumlu hale getirmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu Positive Money ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, İngiltere Merkez Bankası'nın 2020 yılında salgın döneminde sağladığı finansal desteğin yaklaşık yüzde 56'sının yüksek karbon salınımı olan şirketlere gittiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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