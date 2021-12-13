BoE: İngiltere'de arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BoE: İngiltere'de arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut

BoE: İngiltere'de arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini bildirdi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporunda, "Arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut. Özellikle virüsün yeni varyantlarının aşının etkinliğini azaltıp azaltmayacağına dair belirsizlikler göz önüne alındığında, Kovid-19'un (ekonomik) aktivite üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Salgının varyant oluşumları nedeniyle önümüzdeki dönemde ülke ekonomisi üzerinde öngörülenden daha büyük etkilerinin olabileceğinin belirtildiği raporda, "İngiltere ve diğer küresel ekonomiler salgının etkilerinden çıkarak toparlanmasını devam ettirdi. Ancak halk sağlığı ve ekonomik görünüme yönelik risklere ilişkin belirsizlik sürüyor." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, bankanın Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin ise halihazırda İngiliz finans sistemine ilişkin risklerin salgın öncesindeki seviyelerine yeniden gerilediği değerlendirmesinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bankanın raporunda, "İngiltere'nin önde gelen bankaları, en ağır senaryolar altında bile hanehalkı ve işletmeleri desteklemeyi sürdürmeye yetecek kadar güçlü." ifadesi yer aldı.

Raporda ayrıca bankanın finansal tedbir mekanizmalarından olan ve verilen kredilerin yüzde 1'lik kısmına denk gelen döngüsel sermaye tamponu oranının gelecek yıl yüzde 2'ye çıkarılacağı belirtildi.

Ayrıca raporda yeni bir düzenleme ile kredi ile ev sahibi olmak isteyenlerin yaptığı kredi başvurularında olası yüzde 3 puanlık faiz artışını karşılayabilme zorunluluğunun kaldırılmasının planlandığı aktarıldı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil

 Dolardaki rekor sonrası Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü

Dolardaki rekor sonrası Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü

 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti

Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı netleşti

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title