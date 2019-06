BOE: Faiz artırma için Brexit çözümü beklemek gerekmez

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Para Politikası Kamitesi Üyesi Michael Saunders, faiz artırmak için Brexit belirsizliklerinde çözümün beklenmesi gerekmediğini söyledi.

Financial Times'ın haberine göre, Solent University'de konuşan Saunders. BOE'nin faizleri finansal piyasaların beklediğinden önce artırmasının gerekebileceğinin altını çizdi.

BOE'nin faizleri yeniden artırmadan önce, tüm Brexit belirsizliklerin çözülmesini beklemesi gerekmediğini savunan Michael Saunders, buna karşılık, politikada yapılacak sıkılaştırmanın sınırlı ve kademeli olacağını da vurguladı.

Saunders ayrıca, anlaşmasız bir Brexit durumunda faizlerin her iki yöne de gidebileceğini ifade etti.

Birleşik Krallık Nisan ayı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) veisine de değinen Saunders, açıklanan verinin zayıf olduğunu, ancak beklenmedik bir durum olmadığını söyledi.

Otomotiv sektöründe 29 Mart olan ilk Brexit tarihinin yaklaşması ile üretimin durmaya başladığına işaret eden Saunders, Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesi sonrası üretimin yeniden başlamasını ve ekonomide büyümenin toparlanmasını beklediklerini ekledi. Birleşik Krallık'ta dün açıklanan verilere göre ekonomi Nisan ayında yüzde 0.4 daraldı.

Saunders, Theresa May'in yerine seçilecek yeni Başbakan'ın, KDV indirimi yapması durumunda büyümenin artacağını da vurguladı.

Kaynak: DHA