BoE'den bankalara "gerekirse negatif faizlere hazırlanın" talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BoE'den bankalara "gerekirse negatif faizlere hazırlanın" talebi

04.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:54
BoE'den bankalara

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiğini ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiğini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiğini ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiğini duyurdu.

BoE'nin Para Politikası Raporu özetinde, bankalarla yapılan istişareler sonucu 6 ay içinde negatif faiz oranları uygulanmasının bankaların faaliyet risklerinin artmasına neden olabileceği vurgulandı.

Raporun özet bölümünde, "Komite, gelecekte bir noktada negatif faiz oranı belirlemeyi amaçladığına dair herhangi bir sinyal göndermek istemediği konusunda net olmakla beraber genel olarak, gelecekte gerekirse bunu yapma yeteneğini sağlamak için hazırlıklara başlamanın uygun olacağı sonucuna varmıştır." denildi.

BoE'den bugün yapılan açıklamada, politika faiz oranının beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BoE'den bankalara "gerekirse negatif faizlere hazırlanın" talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:59:43. #1.16#
title