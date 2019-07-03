BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit'in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi.

Carney, bu iki olasılığın gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık'ın gayri safi yurt içi hasılasını azaltacağını belirtti.

Birleşik Krallık'ta iş yatırımlarının referandumdan bu yana azaldığı konusunda uayrıda bulundu ve ülkenin ekonomik büyümesinin potansiyelinin altında gerçekleştiğine işaret etti

Carney BoE'ın Para Plitikası Komitesi'nin kısa vadeli tepkilere hazırlık yaptığını ve Ağustos ayında Brexit'in finans piyasaları ve sterlin üzerindeki olası etkileri ile küresel ticarette meydana gelecek belirsizliklerin detaylıca inceleneceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

- İstanbul