BoE/Carney: Fosil yakıt yatırımları değersizleşecek

30.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:26

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, finansal kurumların yatırımcılarının varlıklarına ne olduğunu açıklamaları gerektiğinde fosil yakıtlara yapılan yatırımın "değersiz" bir hale geleceğini söyledi.

Carney, BBC Radio 4 programında şiddetli hava olaylarının sıklaştığı konusunda uyardı. BoE'nin dünyanın sıfır karbon ekonomi modeline geçmesiyle fosil yakıtlara yapılan 20 trilyon dolarlık yatırımın değersiz olacağı öngörüsüne paralel olarak Carney, "bütün şirketler, finansal kurumlar ve varlık, emeklilik fonu ve sigorta yöneticilerine" fosil yakıtlara yatırım yaparken gelecekteki planlarının ne olduğunu sordu.

Yatırımcıların fosil yakıt yatırımlarını elden çıkarıp çıkarmamalarına yönelik sorulan soruya Carney, bu noktada fon yöneticilerinin "karar almaları ve mevcut paranın kime ait olduğunu açıklamaları gerektiği" yanıtını verdi ve ekledi: "Bütün bu petrol ve doğalgazı yakarsak, karbon bütçelerini karşılamamız olanaksız. Bütün şirketler, finansal kurumlar, varlık, emeklilik fonu veya sigorta yöneticilerine bir soru: planınız nedir?"

Carney, 2020 Mart ayında görevini Andrew Bailey'ye devrettikten sonra Birleşmiş Milletler iklim değişikliği özel elçisi görevini alacak.

Kaynak: DHA