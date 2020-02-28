FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Ekonomi » BoE / Carney : Ekonomik büyüme yavaşlayabilir - Ekonomi

BoE / Carney : Ekonomik büyüme yavaşlayabilir

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 sebebiyle küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve daha az turistin ülkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı.

28.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:48
BoE / Carney : Ekonomik büyüme yavaşlayabilir

(BoE) Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19 sebebiyle küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve daha az turistin ülkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlayabileceği konusunda uyardı. Sky News'e  konuşan Carney, "en önemli şey sistemin çalıştığından emin olmak" diye vurguladı  ve BoE'nin "bu konuda çok emin olduğunu" da sözlerine ekledi. Aynı zamanda ülkede en az 16 kişinin virüsten etkilendiği ve henüz hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler