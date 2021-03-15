BoE: Birleşik Krallık ekonomisi pandemi öncesi düzeyine bu yıl dönecek
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BoE: Birleşik Krallık ekonomisi pandemi öncesi düzeyine bu yıl dönecek

15.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:11
BoE: Birleşik Krallık ekonomisi pandemi öncesi düzeyine bu yıl dönecek

BoE) Başkanı Andrew Bailey, Birleşik Krallık ekonomisinin, pandemi öncesi düzeylerine tam olarak bu yılın sonunda dönmesini beklediklerini vurguladı.

BoE) Başkanı Andrew Bailey, Birleşik Krallık ekonomisinin, pandemi öncesi düzeylerine tam olarak bu yılın sonunda dönmesini beklediklerini vurguladı.

Bailey, Pazartesi günü BBC Radyosu'nun sorularını yanıtlarken, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin de yavaş yavaş azalmaya başladığını vurguladı.

BoE Başkanı, koronavirüsün yarattığı kriz ortamından toparlanma konusunda, hala "oldukça temkinli" olmakla birlikte, artık "daha olumlu"  konumda olduğunu vurguladı. Enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 2.0 hedefine doğru yükseleceğini de vurgulayan Bailey, ancak, bu düzeylerdeki enflasyonun büyümeye destek verip, vermeyeceğinin hala belirsiz olduğurur altını çizdi.Bailey geçen hafta yaptığı bir başka açıklamada da, ekonomik görünümü "olumlu" olarak nitelendirse de, bu "teşhisin" ancak "büyük dozlarda uyarıcı gerçekçilikle" koyulabileceği uyarısı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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